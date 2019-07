L’entraîneur de Naples, l’Italien Carlo Ancelotti, a confirmé l’intérêt de son club pour l’attaquant ivoirien de Lille OSC, Nicolas Pépé. à en croire la presse transalpine, hier, cette transaction devrait avoir lieu contre un chèque de 85 millions d’euros et l’attaquant algérien, Adam Ounas. La Gazetta dello Sport a rapporté que les trois parties sont d’ores et déjà tombées d’accord, ajoutant que les derniers détails à peaufiner sont les commissions aux agents des joueurs. Ounas, qui sort d’une belle CAN en égypte, conclue par un sacre avec l’EN algérienne, veut donner un autre élan à sa carrière en s’engageant avec un club où il aura plus de temps de jeu. Le LOSC, qui a terminé à la deuxième place du championnat français la saison dernière, prendra part à la prochaine édition de la Champions League. Un bon challenge, donc, pour le lutin algérien.