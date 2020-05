Victor Osimhen est un homme très convoité durant ce mercato. Alors que Tottenham, Manchester United ou encore Arsenal suivraient la situation du joueur de Lille OSC de près, voilà que le SSC Naples serait entré aussi dans la danse. Et les Napolitains pourraient proposer une belle somme d’argent au LOSC en échange d’un joueur bien connu de notre championnat. En effet, les dernières révélations de Tuttosport font état d’une possible offre des Partenopei pour le Nigérian. Cette dernière pourrait s’élever à un montant de 40 millions d’euros en plus de l’insertion des services d’Adam Ounas, prêté à l’OGC Nice cette saison et qui n’a pas vraiment impressionné. Pour rappel, l’OGCN n’a pas fait valoir l’option d’achat de 20 millions d’euros dans le contrat de l’Algérien. Par ailleurs, Ounas avait été déjà évoqué du côté du Nord de la France la saison dernière dans un possible échange avec Nicolas Pépé, qui avait finalement rejoint Arsenal.