Adam Ounas, est de retour en Ligue 1 française sous forme de prêt. Il passe d’un vice-Champion en Serie A régulièrement qualifié en Ligue des Champions à un bon club français qui ne manque pas d’ambitions. Régression ou progression dans sa carrière ? L’ailier de poche algérien de 22 ans s’est exprimé sur sa signature à l’OGC Nice, dans des propos relayés par La Gazette du Fennec. Malgré son talent indéniable, Adam Ounas n’a pas réussi à gagner sa place chez un cador du Calcio. A seulement 22 ans, il a donc choisi de reculer pour mieux sauter en optant pour un retour en Ligue 1 française et il assume parfaitement son choix. «J’ai échangé avec le coach et le nouveau propriétaire du club avant de venir. Le projet va se mettre en place dans les prochaines années. Tout le monde a les mêmes objectifs, essayer d’accrocher l’Europe. Youcef Attal m’a aussi parlé bien avant, il m’a dit que le Gym était un grand club, avec une histoire, mais ce sont surtout les mots du coach qui m’ont poussé à choisir Nice. Je suis arrivé il n’y a pas longtemps, je sens déjà qu’il y a une très bonne ambiance dans le groupe, c’est comme une famille. On va faire une très bonne saison ensemble» a expliqué le gaucher explosif qui aura du temps de jeu avec l’OGC Nice cette saison. Interrogé sur son retour en Ligue 1, l’international algérien a expliqué qu’il se sentait plus fort après ses deux saisons napolitaines. «Je suis parti très tôt à l’étranger et ce n’était pas une mauvaise expérience. Au contraire, j’ai progressé avec de très grands joueurs autours de moi et aussi de grands entraîneurs. J’ai progressé sur des points négatifs que j’avais ici en France, notamment sur le plan défensif. J’ai surtout appris au niveau tactique en Italie.» Acheté 10 millions d’euros par Naples après son éclosion à Bordeaux, Ounas fait l’objet d’un prêt payant estimé à 2,2 millions d’euros assorti d’une option d’achat. Concernant son état de forme, le joueur algérien a déclaré qu’il était apte à jouer : «J’ai fait deux semaines de préparation avec Naples, je me sens bien et prêt, même si c’est le coach qui prendra la décision. Avec un peu plus de continuité et la possibilité d’enchaîner les matchs, je vais retrouver mon meilleur niveau. Ça va aussi être à moi d’avoir des responsabilités sur le terrain, de faire un maximum de matchs. Ça commence à l’entraînement et après, on verra avec l’Equipe nationale. En attendant, je vais tout donner pour ce grand club.» Également présent en conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue des Aiglons, l’entraîneur Patrick Vieira s’est félicité de l’arrivée du champion d’Afrique algérien : «Il peut rendre les joueurs qui sont autour de lui meilleurs. Il est capable de marquer et de délivrer la dernière passe. C’est un joueur important et avec beaucoup d’expérience malgré son âge. Il sort d’une saison assez compliquée où il n’a pas beaucoup joué mais il a tout ce qu’il faut ici, au club, pour montrer que c’est un bon joueur.»