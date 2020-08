La direction de Naples, club de Série A, aurait proposé au club de Sassuolo, les services de l’international algérien Adam Ounas, en plus d’une somme d’argent afin d’avoir en contrepartie un attaquant, rapporte la presse locale. Naples est sur les traces de l’attaquant de Sassuolo (Série A), Jérémie Boga. Les dirigeants napolitains veulent inclure Ounas dans cette transaction, en proposant aux responsables de Sassuolo

25 millions d’euros, en plus des services de l’ex- Bordelais. Selon la presse italienne, Adam Ounas ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur des Napolitains, Genaro Gattuso et dans cette situation, le joueur doit chercher un autre club, après un prêt la saison dernière, à l’OGC Nice. « Pour cette raison, les dirigeants du club du Sud de l’Italie cherchent la meilleure alternative : prêter ou vendre le champion d’Afrique », a précisé la presse italienne. Ounas, à qui il reste deux ans de contrat à honorer avec Naples, ne veut pas non plus rester au club et cherche à s’engager avec une formation où il aura plus de matchs dans les jambes. Il est utile de mentionner que le joueur algérien a signé un nouveau contrat avec l’agent de Bennacer, Momo Sissoko.