Le but inscrit par l'international algérien de l'OGC Nice, Adam Ounas, contre l'O Lyon (1-2) en coupe de France a été élu par les supporters, plus beau but de la saison 2019-2020, a indiqué le club azuréen sur son site officiel. Le joueur algérien a recueilli 54% des voix des nombreux supporters ayant pris part à ce sondage organisé lors de la dernière semaine de mai. La réalisation d'Ounas était opposée à celle de Pierre Lees-Melou contre Toulouse. Le 30 janvier 2020, les Aiglons recevaient les Gones dans le cadre des 8es de finale de la coupe de France. Menés à une minute de la fin du temps réglementaire (0-1, but de Dembélé), ils reviennent dans le match grâce à une petite merveille d'action. Alerté par le défenseur brésilien Dante sur du jeu direct, Ounas s'amène le ballon d'un contrôle de l'extérieur du pied, met son corps devant celui d'Andersen, puis conclut d'une frappe pure du gauche. à noter que derrière cette réalisation somptueuse, le Gym encaissera un second but (1-2, penalty d'Aouar à la 93'), qui mettra fin à son parcours en coupe de France.