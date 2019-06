L’ailier international algérien de Naples (Italie) Adam Ounas, remis d’une légère blessure à la cheville, a repris l’entraînement avec ses coéquipiers lundi soir, soit à la veille du départ

de la sélection algérienne de football pour Le Caire pour participer à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin-19 juillet), selon des photos publiées sur le site de la FAF. Ounas s’est blessé mercredi dernier à l’entraînement lors du stage effectué par les Verts à Doha. L’instance fédérale avait réagi en affirmant que la blessure de l’ancien Bordelais était «sans gravité». Au cours de leur stage qatari, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi ont disputé deux matchs amicaux : face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Rappelons que le milieu défensif du Stade brestois (France) Haris Belkebla a été écarté pour des raisons disciplinaires et a été remplacé par l’attaquant Andy Delort (Montpellier), auteur face aux «Aigles» maliens de son premier but en sélection pour sa première apparition.

A la CAN-2019, la sélection algérienne évoluera dans le groupe C, basé au Caire, avec le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet).