Dimanche dernier, l’ailier de Nice, Adam Ounas, a joué un vilain tour à son club formateur, Bordeaux (1-1), en égalisant sur un splendide retourné à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. L’international algérien a reconnu que ce but en Gironde lui a procuré beaucoup de plaisir. « Mon but ? Je vois que Moussa Wagué déborde côté droit, je sais qu’il va centrer, j’essaye de me mettre entre les deux défenseurs et il me la met un peu derrière. J’essaye de la remettre bien et elle va dedans, a d’abord raconté le joueur prêté par Naples au micro de beIN Sports. Ça fait plaisir de marquer ici, même si c’est mon club formateur. Marquer sur mon ancien terrain, c’est bien. Maintenant, je souhaite bonne chance à Bordeaux et à nous aussi pour aller chercher l’Europe. » 8e le club azuréen conserve deux points d’avance sur les

Girondins, 12e