L’international algérien de Naples, Adam Ounas, est sur le point de rejoindre en prêt l’OGC Nice, rapportent jeudi des médias français et italiens. L’arrivée de l’attaquant algérien se profile à l’horizon et il pourrait même prendre part au derby contre l’O Marseille mercredi prochain puisque toutes les parties concernées ont d’ores et déjà trouvé un accord. Egalement très courtisé par Lille, Ounas a privilégié la Côte d’Azur et le projet Ineos. Un prêt payant de 3 millions d’euros et une option d’achat à 22 millions d’euros sont évoqués par les médias napolitains pour le joueur de 22 ans. L’ancien joueur de Bordeaux qui a été rarement utilisé par l’entraineur Carlo Ancelotti depuis son arrivée à Naples, a contribué à la consécration de la sélection algérienne lors de la CAN-2019 en Egypte.