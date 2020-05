Prêté à l’OGC Nice cette saison, Adam Ounas ne fera pas de vieux os avec le club de Ligue 1. En effet, les Aiglons n’ont pas levé l’option d’achat de l’Algérien qui ne veut pas non plus retourner à Naples. Ounas ne rentre pas dans les plans de Gennaro Gatuso, l’entraîneur des Partenopei et souhaite donc aller voir ailleurs. à en croire la presse italienne, l’ancien Bordelais a fait part aux dirigeants de Naples de son envie d’être prêté une nouvelle fois à un club afin d’avoir du temps de jeu. Non épargné par les blessures cette saison, Ounas n’a pas été flamboyant avec Nice. Son option d’achat était

de 10 millions d’euros.