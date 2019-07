Le nageur algérien Oussama Sahnoun a été éliminé, vendredi dans les séries de l’épreuve du 50m nage libre, comptant pour les Championnats du monde de natation dont les compétitions prendront fin aujourd’hui à Gwangju en Corée du Sud. Engagé dans la 13e série, Sahnoun a couru le 50m nage libre en 22.37 (24e temps des 14 séries), se contentant d’une 7e dans sa série. Les trois premières places de sa série sont revenues, respectivement, à l’Américain Dressel Caeleb (21.49), le Russe Vladimir Morozov (21.70) et le Brésilien Bruno Fratus (21.71). Les 15 nageurs qualifiés pour les demi-finales, prévues l’après-midi de la même journée, sont issus de la 13e et 14e série (5 qualifiés), la 12e avec 4 qualifiés et la 11e avec un seul qualifié. De son côté, Souad Nefissa Cherouati ne sera pas présente en finale du 800m nage libre, après s’être contentée de la 7e position dans la 2e série, en 9:12.30. Sa série a été remportée par la Croate Matea Sumajstorcic (8:48.61), mais sans pour autant se qualifier en finale. Les huit nageuses qui animeront la finale se sont qualifiées de la 4e et la 5e série, avec quatre athlètes chacune.

La participation algérienne aux Championnats du monde de natation de Gwangju en Corée du Sud, prendra fin aujourd’hui avec l’athlète Syoud qui sera aligné dans la 3e série du 400m quatre nages.