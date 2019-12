Arrivé en 2013, Mesut Özil semble plus proche que jamais d’un départ d’Arsenal. A 31 ans, le milieu allemand est utilisé de manière très sporadique. Laissé au placard par Unai Emery lorsque celui-ci était encore sur le banc des Gunners, l’ancien madrilène a retrouvé les terrains avec Fredrik Ljungberg mais ses performances laissent à désirer. Titularisé face à Manchester City le week-end dernier (0-3), l’Allemand avait démontré sa colère au moment de son remplacement. Or, selon les informations de Fotomac, un site spécialisé dans l’actualité sportive en Turquie, Özil devrait changer d’air cet hiver et rejoindre Fenerbahçe sous la forme d’un prêt de six mois. Seuls quelques détails devraient encore être réglés, mais l’imminence du transfert semble certaine. Outre-Manche, l’information a même été relayée par les médias britanniques.