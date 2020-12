Mesut Ozil est au placard depuis de nombreux mois à Arsenal, et même si le club est en difficulté, on voit mal comment Mikel Arteta oserait de nouveau utiliser l'Allemand. Résultat, même s'il a exprimé qu'il fallait «rester positif» sur Twitter en évoquant sa situation, le milieu réfléchirait à une porte de sortie. D'après les informations de Bild, un accord aurait été conclu entre Mesut Ozil et Fenerbahce, pour un transfert lors du mercato estival. Le joueur d'Arsenal aurait rencontré les dirigeants à Londres, en négociant directement son futur contrat. Un salaire de 8 millions d'euros annuel aurait été évoqué pour la signature de l'Allemand, demande acceptée par la direction turque. Reste à voir si les rumeurs se concluront réellement.