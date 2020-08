Poussé vers la sortie par Arsenal depuis plusieurs années, le milieu offensif Mesut Özil (31 ans, 23 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) va-t-il enfin quitter les Gunners cet été? En tout cas, le club londonien va tout faire pour! Dimanche dernier, le Daily Mirror affirme en effet que le récent vainqueur de la FA Cup est prêt à verser un dédommagement financier à l'Allemand si celui-ci accepte de renoncer à sa dernière année de contrat et à son salaire XXL estimé à 18,5 millions d'euros annuels. En versant 11 millions d'euros à Alexis Sanchez pour qu'il fasse une croix sur ses deux dernières années de contrat et s'engage à l'Inter Milan, Manchester United a visiblement fait des émules.