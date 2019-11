D’aucuns se targuaient que le MC d’Alger n’a aucun problème financier depuis que Sonatrach est le principal pourvoyeur de fonds. Seulement, un problème d’incompatibilité d’humeur entre des responsables de ce prestigieux club fait que des joueurs et staffs n’ont pas perçu leurs salaires depuis des mois. En dépit de ce problème pour une équipe gérée par un organisme d’Etat, les joueurs faisaient des efforts sur le terrain pour ne point ternir l’image de marque de ce club aussi historique que prestigieux. Prenant leur mal en patience, staff technique et joueurs ont rempli convenablement leur mission en étant invincibles depuis le début de la saison jusqu’au « clasico » face à la JS Kabylie où Nekkache et ses coéquipiers ont perdu sur un score lourd (0-36). Les Vert et Rouge se sont, par la suite, repris, en battant le CABB Arrèridj (1-0) avant de perdre samedi dernier chez l’ASO (1-2). Et il se trouve justement qu’avant ce match contre le CABBA, le coach des Vert et Rouge, Bernard Casoni avait menacé de démissionner. La cause était, et est, d’ailleurs, un problème d’ordre financier. Le staff technique et les joueurs n’ont pas été payés depuis cinq mois. Ces derniers ont donné un ultimatum à la direction du club pour trouver la solution et les payer. Casoni avait alors menacé de démissionner s’il n’a pas des garanties pour toucher ses salaires. Il faut dire que la masse salariale très élevée est la cause du retard dans le payement des salaires. Par ailleurs, les joueurs vivent la même situation et c’est ainsi qu’ils ont également menacé de faire grève après le match contre CABBA. Ils comptaient se présenter sur le terrain d’entraînement, mais en refusant de s’entraîner jusqu’à ce que leur problème soit réglé. Les anciens joueurs du club sont les plus touchés puisqu’ils n’ont été payés qu’un seul mois depuis le début de la saison, contrairement aux nouvelles recrues qui ont touché entre 3 et 4 mois. A ce moment-là, et côté administration, on a évoqué une entrée d’argent conséquente provenant de l’avance d’un des sponsors. Le président du CA, Achour Betrouni, devrait assurer un mois de salaire en attendant que la Sonatrach débloque une avance du budget de l’année 2020. C’est alors que les joueurs et staffs se sont déplacés à Chlef pour rencontrer l’ASO. Mais, ils ont perdu cette rencontre au moment où leur rival pour la place de leader, le CR Bélouizdad s’est fait accroché par la coriace formation de l’AS Aïn M’lila (1-1). Ce qui, au final, permet au CRB de devancer le Mouloudia d’un seul point au classement, et ce, avant leur rencontre de samedi prochain pour déterminer le leader avec quelques points de réserve de plus afin de terminer la phase-aller en champion. Et toute la question que se posent actuellement les férus du club est de savoir si leurs joueurs vont réussir, en dépit de tout cela, à battre leur principal rival pour le poste de leader. Nul doute que les fans des Vert et Rouge seront là pour aider les joueurs à passer ce cap d’importance face au voisin et rival. Le coach Casoni, lui, croit dur comme fer que ces joueurs vont se surpasser pour bien négocier le prochain derby face au CRB avant de disputer leur match de la Coupe arabe. « Maintenant, on doit battre le Chabab et on a deux jours de repos avant de se retrouver pour attaquer les préparatifs du derby où on n’a que le choix de gagner face au CRB », a-t-il indiqué à l’issue du match face à l’ASO.





Ligue 1 11e journée Résultats:

NC Magra 1 - CABB Arréridj 1

CR Belouizdad 1 - AS Aïn M’lila 1

USM Bel-Abbès 2 - CS Constantine 1

Paradou AC 1 - ES Sétif 1

JS Kabylie 0 - JS Saoura 0

ASO Chlef 2 - MC Alger 1

US Biskra 1 - USM Alger 0