La capitale française a été envahie jeudi soir par des centaines de supporters algériens après la qualification de l’EN. Affluant par petits groupes vers l’avenue des Champs-Elysées, les rangs des supporters grossissaient à fur et à mesure qu’ils arrivaient des différents quartiers de Paris et de la banlieue, alors que d’autres ont préféré exprimer leur joie à Chatelet, Ménilmontant et Barbès ou sur le parvis de l’Institut du Monde arabe (IMA) qui programme, depuis le début de la CAN, la diffusion des matchs. Drapeaux algériens, fumigènes, pétards, Klaxons, chants et danses étaient au menu de cette fête à laquelle les Parisiens doivent s’habituer si l’Algérie parvient à se qualifier en finale de la CAN. Des feux d’artifice ont été lancés et plusieurs bouchons, causés par les cortèges, ont été constatés au niveau de l’avenue des Champs-Elysées. Plusieurs groupes de supporters tunisiens ont rejoint la fête après la victoire de leur équipe nationale face à Madagascar.

Cependant, cette fête a été émaillée de quelques heurts avec les forces de l’ordre qui interdisent aux supporters de se rapprocher de l’arc de Triomphe bien gardé par un imposant dispositif. Au total, 74 personnes ont été interpellées. Par ailleurs, un supporter de l’Algérie a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille à Montpellier, tuant la mère et blessant grièvement sa fille et son bébé. Le supporter qui roulait «à vive allure» selon la même source, a été placé en garde à vue. Le bébé, polytraumatisé, a été transporté en urgence absolue à l’hôpital. Une jeune fille de 17 ans a eu les membres inférieurs fracturés.