Désireux de claquer la porte du PSG pour retourner au FC Barcelone lors du mercato estival 2019, le position de Neymar semble avoir particulièrement évolué ces derniers mois. En effet, entre son épanouissement sportif avec Kylian Mbappé, notamment et la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, l'attaquant brésilien paraît, aujourd'hui, comblé dans le projet du PSG. Et cela n'a visiblement pas échappé à sa direction. Comme Le10Sport l'a révélé en exclusivité vendredi dernier, le PSG s'est récemment rapproché de Neymar et de son entourage juste après la fermeture du mercato, afin de leur faire connaître leurs intentions. Et celle-ci sont claires, puisque le PSG envisage bien de prolonger le numéro 10 brésilien dans les mois à venir. Toutefois, aucune proposition concrète n'a pour l'instant été transmise à Neymar.