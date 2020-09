Un partenariat pour la promotion du tourisme à travers le cyclisme a été au centre d'une séance de travail, tenue lundi entre le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, et le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Keïreddine Barbari. «Un partenariat qui tend à promouvoir le tourisme national à travers les compétitions de cyclisme, une discipline connue comme étant un vecteur de l'image de marque des sites touristiques à travers le monde», selon l'instance fédérale. En effet, à travers son calendrier riche en compétitions d'envergure, comme le Tour d'Algérie cycliste (TAC), les championnats d'Afrique et le Grand Prix de la ville d'Alger, la FAC devrait faire une bonne promotion du tourisme, notamment en organisant en marge de ces manifestations, des villages dédiés à l'artisanat et à d'autres facettes du secteur du tourisme, juge la même source dans un communiqué. La FAC affirme avoir évoqué pendant la même réunion la possibilité pour elle de recourir aux sites d'hébergement publics, ainsi qu'aux moyens de transport dont dispose l'Office national algérien du tourisme (ONAT).