Pour 50 millions d'euros environ, Thomas Partey est devenu un joueur d'Arsenal. Un effort important pour un joueur qui était très désiré par Mikel Arteta: «Nous surveillons Thomas depuis un moment, donc nous sommes maintenant ravis d'ajouter un joueur d'une telle qualité à notre équipe. C'est un milieu de terrain dynamique avec une grande énergie. Il apporte beaucoup d'expérience d'un club de haut niveau, qui a concouru au plus haut niveau en Liga et en Ligue des champions pendant plusieurs années», a déclaré le manager des Gunners. Thomas Partey portera le maillot n°18 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers la semaine prochaine après son retour de mission internationale avec le Ghana: «Nous sommes très impressionnés par son attitude et son approche du jeu. C'est un footballeur intelligent et nous avons hâte qu'il s'intègre dans notre système et contribue aux progrès que nous construisons en ce moment au club», a ajouté Mikel Arteta sur le site officiel du club londonien.