La participation algérienne a été globalement «positive» au 54e Challenge international de natation (grand bassin), organisé du 15 au 17 janvier à Genève (Suisse), qualificatif aux JO-2021 de Tokyo et les Championnats du monde 2021 et 2022, a estimé le directeur des Equipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de natation (FAN), Lamine Benabderrahmane. Les nageurs algériens ont décroché quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 en bronze). La médaille d'or a été l'oeuvre d'Amel Melih au 50m nage libre avec un chrono de 26.04, devançant la Championne du monde et olympique, l'Italienne Federica Pellegrini (26.05).

De son côté, Abdellah Ardjoune a remporté la médaille d'argent de la finale A du 200m dos (2:01.64), réalisant les minima B pour le Championnat du monde (petit bassin) d'Abu Dhabi 2021 aux Emirats arabes unis et les Championnats du monde (grand bassin) de Fukuoka 2022 au Japon. «Après avoir arrêté les entraînements et la compétition en raison de la pandémie de Covid-19, les athlètes ont su retrouver leur niveau à l'occasion d'une compétition internationale organisée dans un grand bassin et ce après 5 mois de préparation seulement, un indice très positif pour nous.

C'est vrai que nous n'avons pas atteint notre objectif principal qui est l'amélioration des minima B et décrocher de nouvelles places qualificatives aux JO-2020, mais malgré cela nous avons réalisé des minima B dans les épreuves de 50m et 200m dos grâce à Ardjoune. Le retour à la compétition mondiale était important pour nous dans un Challenge caractérisé par cinq records lors de ce meeting. Le processus de qualification aux JO 2021 reste très long et nous sommes confiants», a-t-il indiqué.

Concernant les finales de la dernière journée disputée dimanche soir, Anis Djaballah, contrôlé positif au Covid-19, a raté la finale A du 200m nage libre, alors que son coéquipier Ardjoune, testé négatif, n'a pas été autorisé à prendre le départ à la finale «A» du 100m dos par mesure préventive.