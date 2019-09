Le MC Alger retrouve ce soir la coupe arabe des clubs dans sa nouvelle formule pour la deuxième saison de suite, après son élimination en quarts de finale lors de la précédente édition par les Soudanais d’El-Merreikh. Ce soir à partir de 20h30, les joueurs du coach

français, Bernard Casoni, recevront au stade du 5-Juillet à Alger, la formation omanaise du Dhofar Club pour le compte des 16es de finale aller, avec l’objectif de partir du bon pied et surtout de ne commettre aucun faux pas à domicile. Il faut reconnaître que cette équipe de Dhofar est bien inconnue pour les Algériens, qui ne suivent nullement les matchs d’Oman.

Le dernier résultat local de cette formation est d’avoir arraché la Supercoupe d’Oman. Mais, selon le latéral gauche du Mouloudia, Belkacem Brahimi, « Dhofar est une bonne équipe qui peut faire la différence à tout moment ». Raison pour laquelle le meilleur joueur des Vert et Rouge, actuellement, dira : « Il faut qu’on soit efficaces et on doit donc marquer le plus de buts pour réaliser un bon résultat. » Le vieux club de la capitale, qui mise beaucoup sur cette lucrative compétition pour aller le plus loin possible et renflouer ses caisses, espère s’imposer avec une marge sécurisante avant le match retour prévu le 30 septembre et qui précédera de quelques jours le « big » derby algérois face à l’USMA. Ce qui est bien confirmé par le directeur général sportif du MCA, Fouad Sakhri : « Cette coupe arabe nous intéresse beaucoup, c’est un objectif. On n’a jamais remporté cette compétition qu’on a disputée à plusieurs reprises. C’est un motif supplémentaire pour se donner à fond sur le terrain et pourquoi pas aller en finale. » Le coach du MCA aura des soucis à présenter un groupe bien compétitif en l’absence de plusieurs joueurs pour diverses raisons. Ainsi, on notera que les internationaux Bendebka et Chafai ont disputé samedi dernier le match-aller des éliminatoires du CHAN-2020 face au Maroc et seront donc out pour ce match. D’autre part, Bourdim, Ouertani et Merouani sont blessés.

Cette situation oblige Casoni à puiser dans l’effectif de l’équipe pour combler ces absences. L’entraîneur de Dhofar, le Franco-tunisien, Yamen Zelfani, a déclaré, sur les colonnes de nos confrères de Compétition que « des agents m’ont proposé de driver le MCA avant de signer à Dhofar ». Ceci, avant de revenir sur le match d’aujourd’hui pour estimer que « le MCA de cette saison est plus fort que celui de la saison passée lorsque je l’ai rencontré avec El-Merreikh. » « Les joueurs du MCA sont beaucoup plus expérimentés que mes joueurs, car les miens ne sont pas habitués à jouer des compétitions de haut niveau. Cela ne veut pas dire qu’on est venus en victimes. On va bien se battre pour réussir un bon résultat à Alger avant le match retour décisif à Oman », a conclu l’entraîneur de Dhofar. Le MCA et la JSS sont les deux derniers représentants algériens dans cette coupe arabe après l’élimination du CS Constantine en 16es de finale par les Bahreïnis d’Al-Muharraq

(3-1, 0-2).