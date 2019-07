L’absence du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, lors de la cérémonie d’honneur par les autorités après le retour de l’EN du Caire et le défilé dans la capitale, ne passe plus inaperçue. Cette absence de taille a bien suscité des interrogations et, bien évidemment, des spéculations. Sachant que du côté de la présidence de la République, on ne badine jamais en matière de protocole d’une part et on n’explique jamais tout ce qui se rapproche de près ou de loin à ce volet, d’autre part, il est, ainsi donc, difficile de connaître la (ou les) véritable(s) raison(s) qui ont poussé les responsables de la présidence de tenir le président de la FAF à l’écart. Ce qui a mis plus de piment dans cette situation, c’est le fait qu’on annonce la probable démission du concerné de son poste à la tête de l’instance fédérale. D’ailleurs, il est important de rappeler, au passage, que cette idée de démission de Zetchi a été émise juste après la consécration des Verts au Caire. Certains ont expliqué cette possibilité par le fait que le président de la FAF voulait saisir cette belle occasion pour sortir par la grande porte, d’autant qu’il a, depuis le 20 mars 2017, date de son élection, subi des critiques contre toute décision et faits conséquents dans le football national. Il est inutile de revenir sur les bonnes choses qu’a faites Zetchi durant ces deux années, car qu’on le veuille ou non, il y a bien des choses positives faites par la FAF depuis sa présidence. Tout comme il est aussi inutile de revenir sur toutes les carences et les erreurs commises par la FAF sous sa présidence, jusque-là. Mais cette histoire de démission est tellement inattendue qu’elle suscite autant d’interrogations que de mystères. Parmi ces mystères, cette absence du président à la cérémonie d’honneur pour l’EN. Et là, les spéculations vont bon train bien qu’une chose soit sûre : la vérité se trouve au niveau des responsables de la Présidence et inutile de tenter d’avoir la moindre information sur le sujet, car ce n’est vraiment pas un cas pour les responsables concernés. Il est, par contre intéressant de livrer quelques explications données, par-ci, par-là, au sujet de cette absence. Chose, faut-il le rappeler, qui ne s’était pas produite avec l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Avant-hier, notre confrère de la Chaîne 3 de la Radio nationale, Maâmar Djebbour, annonçait que «Zetchi est à 70% démissionnaire suite à une dernière conversation téléphonique avec lui». Mais, Djebbour n’a pas donné d’explication à cette démission mis à part le constat de son absence de ladite cérémonie. D’autres observateurs estiment que c’est peut-être là, un signe à Zetchi qu’il n’a point de « mérite » avec Belmadi et ses joueurs d’autant et surtout parce qu’il n’avait pas placé Belmadi dans ses choix pour remplacer Rabah Madjer. Il a préféré beaucoup d’autres entraîneurs qu’il a décrits comme « mondialistes». Et on connaît la suite... C’est « un choix par défaut » pour le président de la FAF. D’autre part, l’on estime que ce sont ses affinités avec la fameuse « Issaba (bande, Ndlr)» qui lui ont porté préjudice. On a cité, sans hésiter, son nom dans l’affaire des Kouninef, ainsi que dans un transfert illicite de devises vers l’étranger avec des Libyens. Le quotidien arabophone El Khabar, dans son édition d’hier, citant une source proche du dossier, titre : « Zetchi a changé d’avis et ne démissionnera pas et ce, suite à une réunion qu’il a eue avant-hier avec le Premier ministre Noureddine Bedoui. » El Khabar précise qu’en réalité, il n’a pas été invité à la cérémonie d’honneur avec les joueurs et les staffs de l’EN pour avoir lui-même manqué à ses devoirs, en matière de protocole avec le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, lorsque ce dernier était descendu à son hôtel au Caire, où Zetchi n’avait pas jugé important d’inviter les joueurs à le rencontrer. Zetchi devait présider, aujourd’hui, une réunion du Bureau fédéral, mais il l’a reportée, sans raisons, à mardi prochain. Ce jour-là, Zetchi présentera-t-il sa démission aux membres du Bureau fédéral ? Pour le moment et en l’absence de toute explication des concernés, tout le monde y met du sien pour prévoir la suite de cette affaire.