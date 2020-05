Comme prévu, la reprise des compétitions est suspendue à la décision du gouvernement et de la Commission nationale chargée du suivi de la pandémie du coronavirus, qui sera annoncée jeudi prochain, au plus tard. C'est pourquoi qu'«au cours de notre réunion tenue notamment en présence de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et de la Fédération algérienne de football (FAF), tout le monde était unanime à dire qu'il était prématuré de se prononcer sur une éventuelle reprise du championnat, tant que le confinement est en vigueur. Tout sera tiré au clair après le déconfinement, c'est à partir de là qu'on pourra trancher la question», a déclaré à le président de la Ligue de football (LFP), Abdelkrim Medouar.

L'ensemble des championnats et manifestations sportives est suspendu depuis le 16 mars en raison du Covid-19 et ils le resteront jusqu'à la décision des pouvoirs publics de lever le confinement et, donc, de leur reprise. Personne ne pourrait citer la moindre date, ni spéculer puisqu'il s'agit d'une décision qui dépasse de très loin le cadre sportif. Chaque pays a ses propres spécificités d'où l'idée d'éviter de faire des comparaisons avec d'autres pays, notamment européens dont certains parmi eux ont déjà pris leurs dispositions et s'apprêtent à reprendre les compétitions. En dehors des cadres légaux, et des infrastructures ainsi que l'organisation propres de la gestion des clubs, il y a l'aspect «supporters» à gérer. Et qui dit supporters, dit cadre social et culturel. Dans ce cas précis, les citoyens algériens (heureusement pas tous) n'ont pas conscience de la gravité de cette pandémie mortelle.

Cette «petite ouverture» a bien montré qu'on n'est pas encore prêt à relever le défi du déconfinement. Le risque de la reprise de la propagation du virus est si grande qu'il n'est point permis de s'aventurer à décider la reprise des compétitions, même à huis clos. La raison est toute simple: nos clubs n'ont pas les moyens des clubs européens pour assurer un cadre sanitaire aux joueurs et autres staffs en cas de reprise des entraînements et des compétitions, car plusieurs paramètres doivent y intervenir et le manque d'assurance fait que le cadre sanitaire a largement remporté son match de la FAF face au MJS et surtout aux responsables du cadre préventif. Par contre, le point positif de la dernière réunion MJS-FAF-LFP ainsi que des responsables sur le plan sanitaire est que le MJS a accepté la feuille de route de la FAF et de la LFP dans la perspective d'une reprise des entraînements et des compétitions une fois la levée de la suspension des activités sportives sera décrétée par les pouvoirs publics.

Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une saison blanche. Ainsi, ce sera soit une reprise, même tardive, une fois le confinement levé, soit un arrêt définitif avec le maintien du classement à la dernière journée du championnat disputée intégralement.