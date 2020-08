Mardi, la rumeur Edinson Cavani (33 ans, 22 matchs et 7 buts pour la saison 2019-2020) revenait en force du côté du Benfica et le média portugais Record évoquait même un accord entre l’attaquant, libre depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, et le récent 2e de Liga NOS. Côté français, cette information vient d’être démentie par RMC Sport qui explique que des discussions ont bien lieu entre les deux parties, mais que celles-ci n’ont pas permis de déboucher sur un accord, du moins à l’heure actuelle. Des négociations sont toutefois toujours en cours et une issue positive n’est donc pas à exclure.