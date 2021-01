La Fédération algérienne de football (FAF) se doit d'amender ses anciens statuts pour se mettre en conformité avec les directives de la Fédération internationale de football (FIFA) sous peine de sanctions. Il faut rappeler, dans ce sillage, qu'au mois de février 2020, avec le début de la pandémie, la FIFA avait fixé la fin de l'année 2020 comme date butoir pour la mise en conformité de ces statuts. Mais avec la propagation de cette satanée pandémie, ce délai a été prorogé, mais, toujours est-il, qu'il n'est pas question d'annuler ce processus et l'obligation de son application. Encore, faut-il aussi le rappeler, au mois de novembre 2019, deux représentants de la FIFA, à savoir Sarah Solemale et Rolf Tanner, s'étaient réunis avec les présidents des Ligues et membres de l'assemblée générale de la FAF en présence du président et du secrétaire général de l'instance fédérale afin d'aborder les amendements qui seront apportés aux statuts de la FAF.

Celle-ci avait rapporté les 10 points qui doivent être amendés. Il y a quelques jours, la FAF a indiqué sur son site que «Suite à la demande de la Fédération algérienne de football (FAF), introduite le 31 décembre 2020, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a marqué son accord pour mettre les Ligues nationales de football sous la tutelle de la fédération. Cette demande est motivée par la situation qui prévaut au sein de ces Ligues (LFP, LNFA et LIRF) à la suite de l'adoption le 17 septembre 2019 d'un nouveau système de compétition pyramidal. Du fait également de la pro-mulgation de la circulaire ministérielle n°264 du

8 juin 2020 interdisant l'amendement des statuts durant l'année électorale, la réadaptation des statuts de ces ligues n'interviendra qu'après l'achèvement du processus électoral en cours, et ce suivant la note méthodologique du 16 septembre 2020. Ainsi, la mise sous tutelle des Ligues nationales sous tutelle de la FAF permettra d'assurer une bonne organisation des différents championnats de football. Malgré les bonnes relations entre les deux instances, FIFA et FAF celle de Zurich a écrit aux Associations dont la FAF en demandant un point de la situation sur le processus de mise en conformité des statuts, initié en 2019. Selon les informations de nos confrères de Botola, la FiFA a martelé un message clair à la FAF: «Pas d'Assemblée élective avec les anciens statuts!». La même source ajoute que le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, en campagne au cameroun pour un siège au Conseil de la FIFA, dont les élections sont prévues le 12 mars prochain à Rabat, «en a profité pour tenter de ‘'vendre'' la position du ministère de la Jeunesse et des Sports aux responsables de la FIFA, à savoir: amender les statuts après l'élection». «Une démarche rapidement stoppée et qui a essuyé une fin de non-recevoir de la FIFA.

Cette dernière n'a pas hésité à rappeler à Kheireddine Zetchi que l'Algérie se mettait dans une situation des plus compliquées et qu'elle risquait la sanction», rapportent nos confrères, qui ajoutent que «les responsables du gouvernement mondial du football se sont montrés plus pressants, mais surtout plus menaçants». «les explications et l'argumentaire du président de la FAF n'ont pas convaincu les hommes de Gianni Infantino.

Le département en charge du dossier au niveau de la FIFA a pris la main et demandé une réunion urgente avec les représentants du MJS, voire même le ministre, Sid Ali Khaldi, en personne!», est-il mentionné encore.

Et selon les spécialistes et observateurs c'est le ministre, Sid Ali Khaldi, qui est à l'origine du blocage, après l'envoi de la circulaire n°264 du 8 juin 2020 en interdisant aux Fédérations et surtout à la FAF d'amender ses statuts pour les mettre en conformité avec ceux de la FIFA.