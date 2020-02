Les organisateurs des jeux Olympiques de Tokyo ont déclaré vendredi que les jeux Olympiques ne seraient pas annulés du fait de l’épidémie du nouveau coronavirus. « Nous n’avons jamais envisagé d’annuler les jeux », a indiqué le comité Tokyo 2020 dans un communiqué. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec le CIO et les autres organisations concernées et nous examinerons toutes les contre-mesures nécessaires ». Seiko Hashimoto, ministre japonaise aux jeux Olympiques, a elle aussi exprimé sa confiance dans l’organisation réussie des jeux Olympiques et Paralympiques dans moins de six mois. Lors d’une conférence de presse à l’issue de cette réunion du cabinet, Mme Hashimoto a déclaré : « Je sais qu’il y a des voix inquiètes pour se demander : les jeux de Tokyo pourront-ils avoir lieu? C’est oui ! » Elle a ajouté qu’il était nécessaire d’éliminer « l’anxiété » et exprimé l’intention du gouvernement de fournir des informations précises pour que les JO se déroulent dans la sûreté et la sécurité. Le CIO avait déclaré plus tôt être en contact avec l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organes compétents pour discuter de l’épidémie du nouveau coronavirus. « Les mesures contre les maladies infectieuses constituent un élément important des plans de Tokyo pour organiser les jeux de manière sûre et sécurisée », a déclaré un porte-parole du CIO dans un communiqué. Le Japon a confirmé vendredi trois nouveaux cas d’infection du nouveau coronavirus, portant à 17 le nombre total de cas dans le pays.