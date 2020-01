En difficulté dans son club, loin d’être à son niveau physiquement, l’avenir de Faouzi Ghoulam est de plus en plus flou à une semaine de la fermeture du mercato. Le latéral gauche du Napoli n’a presque pas joué cette saison et surtout depuis le départ de Carlo Ancelotti. Il n’entrerait pas dans les plans de Gennaro Gattuso qui lui préfère Mario Rui, Luperto ou Hysaj, latéral droit de métier. Lors des dernières semaines, plusieurs médias italiens ont indiqué que des clubs de Ligue 1 se sont manifestés pour acquérir Ghoulam durant le mercato hivernal ainsi que Watford en Angleterre mais sans succès. Aujourd’hui SportItalia rapporte que les offres ne seraient pas convaincantes et que le défenseur formé à l’ASSE pourrait bien rester jusqu’à la fin de saison en Italie. La fin du marché hivernal se rapproche et le futur du joueur de 28 ans n’est toujours pas scellé.