Cet été, Gareth Bale aurait été à deux doigts de quitter le Real Madrid afin de rejoindre le Jiangsu Suning. L’international gallois a cependant poursuivi à la Casa Blanca, puisque Florentino Pérez se serait opposé à son départ, le club chinois ne proposant pas d’indemnité de transfert. Bale n’a donc pas rejoint la Chine, où il conserverait une belle cote sur le marché, mais sa position resterait inchangée concernant son avenir : il souhaiterait plier bagage et ce, dès le mercato hivernal. C’est du moins l’information communiquée par la Cadena Ser, hier. Gareth Bale ne voudrait plus continuer au Real Madrid où il évolue depuis l’été 2013 et ferait le maximum en interne pour que sa direction le laisse partir au mois de janvier. Cependant, le Real Madrid ne prendrait pas en considération cette éventualité. En effet, les Merengue compteraient sur Gareth Bale parce qu’il entrerait dans les plans de Zinedine Zidane pour la totalité de la saison. Certes, la relation entre Zidane et Bale ne serait pas au beau fixe, mais sur le plan sportif, l’entraîneur merengue ne compterait pas se passer de ses services, pour le moment.