Sonia Asselah, la dernière des dix judokas algériens engagés dans le Grand Slam de Paris, a raté l'exploit de se qualifier pour le dernier carré de cette prestigieuse compétition internationale, après avoir échoué en finale de la poule A, dimanche contre la Portugaise Rochele Nunes. Après avoir remporté deux combats, l'Algérienne devait enchaîner avec la Portugaise pour atteindre les demi-finales et combattre ainsi au moins pour le bronze, mais elle a finalement échoué. Asselah peut néanmoins se targuer d'avoir réussi le meilleur parcours algérien à Paris, car ses neuf compatriotes engagés dans ce Grand Slam 2020 ont tous connu des éliminations précoces, à commencer par Hadjer Mecerrem (-48 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Meriem Moussa (-52 kg), Yamina Halata (-57 kg), Mohamed Rebahi (-60 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg), tous sortis dès le premier tour. Seuls Amina Belkadi (-63 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ont réussi à franchir le premier tour, avant d'échouer au suivant.