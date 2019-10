On tremble au FC Barcelone pour l’avenir de Lionel Messi. Lié jusqu’en 2021 avec le club catalan, l’Argentin pourrait toutefois partir dès l’été prochain et ce grâce à une clause présente dans son contrat actuel. Une information qui a suscité de nombreuses réactions, mais aussi la peur des fans blaugrana. En effet, la vie sans Messi pourrait arriver plus vite que prévu en Catalogne. Toutefois, le départ de La Pulga est encore loin d’être acté. Alors que Josep Maria Bartomeu aurait pour plan d’offrir un nouveau contrat au numéro 10 du Barça, ce dernier n’aurait visiblement pas la tête ailleurs. Dans un entretien accordé à Marca, Lionel Messi a lâché un aveu sur sa carrière au FC Barcelone, répondant aux appels du pied de Cristiano Ronaldo pour le voir ailleurs qu’en Catalogne. L’Argentin a alors été clair, assurant : « Chacun cherche ses objectifs et ses expériences. Je n’ai jamais eu le besoin de quitter le meilleur club du monde qui est Barcelone, où je profite des entraînements, des matchs et de la ville ».