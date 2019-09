Le stade du 5-Juillet restera ouvert pour la compétition en dépit de la détérioration de sa pelouse en gazon naturelle, a assuré le MJS, Abderraouf Bernaoui. « La pelouse a certes pris un coup depuis quelque temps, mais je suis persuadé qu’elle retrouvera très bientôt toute sa splendeur », a déclaré le ministre à l’APS mardi soir à partir d’Oran. Théâtre de plusieurs rencontres depuis l’ouverture de la nouvelle saison footballistique en août dernier, la pelouse du stade olympique a fait l’objet d’acerbes critiques de la part de ses utilisateurs, y compris l’entraîneur de la sélection algérienne, Djamel Belmadi, qui a même écarté l’éventualité de programmer dans un avenir proche un autre match des Verts dans ledit stade. « C’est tout à fait normal que la pelouse du 5-Juillet se détériore de la sorte, car elle est tout simplement surexploitée depuis quelque temps, même si on n’avait vraiment pas d’autre choix », a encore précisé Bernaoui. Outre la précédente rencontre de l’Equipe nationale, le stade du 5-juillet a également accueilli plusieurs rencontres de championnat de Ligue 1, ainsi celles entrant dans le cadre des deux compétitions africaines interclubs, rappelle-t-on. Le problème des infrastructures footballistique se pose avec acuité dans la capitale, où seulement le stade du 5-Juillet est homologué par la CAF. « Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les stades d’El Harrach et du 20-Août sont fermés pour travaux », a regretté le même responsable, assurant au passage que la réception dans les mois à venir du nouveau stade de Baraki, en attendant aussi celui de Douera, réglera sensiblement ce pertinent problème. Le stade du 5-Juillet, qui subit actuellement des travaux de réfection au niveau de sa pelouse, abritera mardi prochain un autre match comptant pour les 16es de finale aller de la Coupe arabe des clubs entre le MC Alger et Dhofar (Oman).