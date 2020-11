Même s'il est moins en vue dernièrement en raison d'un manque d'efficacité dans les grands matchs et de quelques difficultés à enchaîner les rencontres sur le plan physique, Kylian Mbappé sera le grand animateur du prochain mercato estival. En juin 2021, le Real Madrid espère bien lancer les hostilités pour se payer l'attaquant français qui le fait rêver depuis 4 ans, date à laquelle la formation merengue a commencé à le suivre. Même si le club espagnol est le grand favori pour boucler sa venue, l'ancien monégasque intéresse d'autres formations du top-niveau européen. Son nom a été évoqué à la Juventus Turin ou au FC Barcelone, mais le seul véritable concurrent au Real Madrid se nomme Liverpool. La formation de la Mersey pourrait bien devoir recruter un cador en cas de départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah. Mais pas à n'importe quel prix. Selon la radio Talk Sport, les Reds envisagent bien de venir aux renseignements pour Mbappé, tant il serait impensable de ne pas tenter sa chance. Mais le Board de Liverpool est clair, il n'y aura pas de surenchère folle avec le Real Madrid pour rafler la mise, et l'idée n'est pas de se mettre en danger financièrement en misant tous les millions gagnés ces dernières années sur un seul joueur, aussi talentueux soit-il. En gros, si le Real Madrid ne parvient pas à satisfaire les exigences du PSG et de Mbappé, alors Liverpool se considèrera dans le coup pour un tel transfert. Dans le cas contraire, le tapis rouge sera déroulé à Florentino Pérez, ce qui n'arrangera pas Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG rêve de conserver son buteur français, mais sait bien que, en cas de départ, l'intérêt de plusieurs clubs sera profitable aux finances parisiennes.