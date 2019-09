L’Equipe nationale algérienne ne rencontrera pas son homologue brésilienne le mois prochain, apprend-on de la Fédération brésilienne de football (CBF). Cette dernière a rendu public, hier, le programme de la Séleçao pour le mois prochain, indiquant qu’elle aura à en découdre en amical avec deux sélections africaines, à savoir le Sénégal et le Nigeria à Singapour.

Le choix du lieu de ces deux matchs a-t-il influé sur la programmation du match Brésil – Algérie ? Selon toute vraisemblance, cela n’est pas la réelle cause, sachant que lors de la dernière conférence animée avant le match amical face au Bénin, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, avait été interrogé sur l’éventualité de programmer cette rencontre et avait répondu : « Nous avons de belles propositions pour jouer des matchs amicaux au mois d’octobre.

On a la possibilité de livrer une confrontation de prestige contre le Brésil, mais je ne suis pas sûr d’opter pour cette option. Je veux jouer des matchs en rapport avec les rencontres officielles du mois de novembre. » Belmadi fait allusion à la prochaine échéance qui attend son équipe, à savoir les éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun. Les Verts, champions d’Afrique en titre, débuteront par la réception de la Zambie en Algérie avant de se déplacer au Botswana. Selon le programme de la Confédération africaine de football, les deux rencontres auront lieu entre le 11 et le 19 du mois de novembre. Cependant, ce qui laisse des questions se poser, après que Belmadi ait snobé le Brésil, c’est que son équipe pourrait affronter une autre équipe sud-américaine, à savoir la Colombie.

Le célèbre média colombien, Caracol Radio, a annoncé que « Le Tricolor » affrontera bel et bien l’Algérie à Lille (France) le 14 octobre prochain, soit lors de la deuxième date FIFA de ce mois, puisque le 6 octobre, le team drivé par Carlos Queiroz jouera face au Chili à Alicante en Espagne. Selon certaines sources, « ce choix ne correspond pas tout à fait au profil souhaité par Djamel Belmadi, qui demande de son côté de jouer des équipes africaines ». « Ne lui en déplaise, le deal semble avoir été passé », a-t-on indiqué.