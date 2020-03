La Fédération anglaise de football (FA) et la Ligue de football (EFL) ont annoncé hier que les matchs de Premier League étaient suspendus jusqu'au 3 avril inclus, ainsi que les matchs internationaux de l'équipe d'Angleterre. Cette mesure concerne les deux matchs de l'équipe d'Angleterre prévus le 27 mars contre l'Italie et le 31 mars contre le Danemark. Elle s'applique également à tous les autres matchs professionnels masculins et féminins.