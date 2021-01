En manque de temps de jeu depuis son arrivée à l'OL, le défenseur central international algérien Djamel Benlamri a fait l'objet d'un intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Cependant, le club lyonnais ne veut pas prêter le joueur et attend une offre de transfert concrète. «Lyon a récemment stoppé Nîmes et Nice. Les deux clubs voulaient se faire prêter Djamel Benlamri. Montpellier suit avec attention le joueur et compte s'attaquer au dossier pour le Mercato d'été», a affirmé le journaliste Mohamed Bouhafsi. Djamel Benlamri, qui a rejoint Lyon en début de saison, est en manque terrible de temps de jeu. La preuve, en 13 rencontres de championnat français, il n'a disputé que 49 minutes. Face à l'ASSE (5-0), il a été laissé sur le banc, alors que son compatriote, Slimani, a été aligné en fin de match.