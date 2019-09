Edinson Cavani (32 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison) dispute-t-il actuellement sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain ? Sous contrat jusqu’en 2020, le buteur a vu cet été l’arrivée d’un concurrent de taille en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans), que le club de la capitale pourrait acquérir définitivement en juillet prochain pour 70 millions d’euros. Son successeur ? Cela y ressemble beaucoup. La direction parisienne aurait toutefois pu rassurer « El Matador » avec une proposition de prolongation, mais aucune discussion n’a été entamée à ce jour, et « il n’est pas certain qu’elle ait lieu un jour », explique le quotidien régional Le Parisien. Affaire à suivre…