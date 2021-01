Le président de la direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF), Réda Abdouche, a annoncé, hier, que les délais accordés aux pensionnaires de la Ligue pour compléter le dossier d’obtention de la licence de clubs professionnel ne seront pas prorogés. Ces délais expirent, faut-il le rappeler, demain, le 10 janvier. Le non-respect du dépôt des documents entraîne une défalcation d’un point pour l’équipe du club fautif, 300 000 DA d’amende, comme première infraction. La seconde infraction entraînera une défalcation de trois points et 500 000 DA d’amende. Enfin, la 3e infraction entraînera la rétrogradation du club en division inférieure et un million de dinars d’amende pour le club. 15 clubs étaient menacés, avant que le CS Constantine et la JSM Skikda ne déposent leurs dossiers et obtiennent la LCP.