Fini les recrues galactiques et les transferts pharaoniques. Le Real Madrid a été sage cet été. Trop sage même au goût des supporters merengue. Le Real ne recrutera personne et c'est une première en 40 ans pour le club des Di Stefano, Zidane et autres Ronaldo. Après avoir récupéré Martin Odegaard au milieu du terrain, le Real a dégraissé (Borja Mayoral à la Roma, James à Everton, Bale à Tottenham notamment) et a gardé Luka Jovic, prenant soin de doubler tous ses postes. C'est une phase de transition qui s'étire pour le champion d'Espagne qui n'a certes, pas eu de chance avec sa dernière recrue onéreuse, le Belge Eden Hazard. Transféré depuis Chelsea contre une somme supérieure à 100 millions d'euros, l'ailier a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Le Real a même refusé les avances d'Edinson Cavani, qui serait pourtant arrivé libre, mais qui aurait coûté trop cher en termes de salaire. La presse madrilène murmure que le Real économise et prépare une nouvelle vague de recrues pour l'été prochain. Les Français Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga seraient concernés. Les Galactiques reviendront à Santiago Bernabeu.