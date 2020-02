Le deuxième représentant algérien en Champions League, l’USM Alger, quitte la compétition continentale par la petite porte. Elle a bouclé la phase des poules de la compétition continentale à la dernière place de son groupe avec trois petits points (3 matchs nuls, 3 défaites et 0 victoire). Un bilan négatif, certes, mais au vu de ce que l’équipe a enduré depuis l’entame de la saison en cours et les répercussions de la crise administrative qui secoue le club, le fait d’atteindre déjà ce tour est un exploit, s’accorde-t-on à dire. Samedi dernier, en recevant les Angolais de Petro Luanda, les Usmlistes auraient pu prétendre signer leur première victoire et terminer cette phase des poules sur une bonne note, mais loin s’en faut. Pourtant, ils menaient au score (2-0), après deux buts de Mahious et Ardji. Mais en l’espace de deux minutes (80’ et 82’), la défense a fléchi en encaissant deux buts et vu la partie se terminer sur un score de parité (2-2). Les protégés de Bilal Dziri n’ont pas le temps de se reposer et reprendre leur souffle après ce match. En effet, ils se mettent déjà à préparer leur prochaine sortie, programmée demain à 17h au stade du 8-Mai 1945 de Sétif face à l’Entente locale, dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 1. La mission sera difficile sur tous les plans, puisqu’en plus du fait de ne pas bénéficier de repos, d’autres facteurs risquent d’être défavorables aux Algérois. Déjà que l’adversaire revient en force depuis l’arrivée à ses commandes techniques du Tunisien Nabil Kouki. Ce dernier a métamorphosé l’équipe et compte user de tous les moyens pour confirmer ce retour en force. Le stage effectué par les gars des Hauts-Plateaux en Espagne a été réussi sur tous les plans, ce qui confirme les intentions de Kouki en cette deuxième phase de la saison. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les Usmistes doivent faire l’impasse sur trois éléments et non des moindres demain. Il s’agit des suspendus Rabie Meftah, Hamza Koudri et Aymen Mahious. L’absence de ce dernier sera la plus ressentie, puisque l’équipe ne dispose pas d’attaquant de pointe, notamment après le départ de Zakaria Benchâa, engagé à titre de prêt par le CS Sfax (Tunisie). Pis encore, le jeune attaquant Karim Louanchi, ne peut jouer ce match, du fait qu’il a pris part, la semaine dernière, à celui ayant opposé les réserves des deux équipes. Dziri va devoir trouver une solution de rechange, et tout porte à croire que c’est le Libyen Mouaid Ellafi qui sera aligné en pointe, dans l’espoir de le voir débloquer la situation. Plusieurs facteurs, donc, semblent se placer comme obstacles aux Usmistes, mais ces derniers ne sont pas près de baisser leurs armes.