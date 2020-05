La Fédération italienne de football a officiellement suspendu lundi jusqu'au dimanche 14 juin inclus, l'ensemble de ses compétitions, ce qui semble condamner la possibilité de voir le championnat reprendre le 13 juin comme le souhaitait la Ligue. Dans un communiqué, la fédération explique s'être mise en conformité avec les dispositions du décret pris dimanche par le chef du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce décret prévoit, notamment la suspension jusqu'au 14 juin de toutes les compétitions sportives. Dans son communiqué, la fédération précise toutefois que ce choix a été fait «dans l'attente d'une nouvelle et souhaitable décision des autorités compétentes», ce qui laisse entendre que la possibilité d'une reprise du championnat le 13 juin existe encore. Le Comité technique et scientifique qui conseille le gouvernement doit également donner dans les prochains jours un avis sur le nouveau protocole sanitaire proposé par le monde du football. Cette nouvelle version, moins stricte que la première, ne prévoit plus de mise au vert de 15 jours à la reprise des entraînements collectifs, ni de quarantaine collective en cas de test positif d'un joueur ou d'un membre du staff.