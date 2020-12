Exceptionnel depuis le début de la saison, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 9 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) ne sait pas encore s'il prolongera avec le Milan AC. L'attaquant suédois, en fin de contrat en juin prochain, n'a pas encore engagé de discussions pour rempiler avec la formation lombarde. «Ibra est, aujourd'hui, avec nous et nous n'avons pas encore parlé de prolongation. Nous le ferons au moment opportun, a indiqué le directeur sportif Frederic Massara pour la Sky. Cela dépendra beaucoup de lui, de son humeur et de son envie. Jusqu'à présent, il a montré qu'il voulait rester ici.» Un titre, une qualification pour la Ligue des Champions... L'ancien Parisien aura besoin d'être motivé pour jouer à 40 ans.