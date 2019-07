Les héros du Bénin ! Oui, les Ecureuils méritent bien ce nom après avoir battu le Maroc en 8ème de finale de la CAN 2019. Une victoire obtenue après les séances de tirs au but. Aussitôt le coup de sifflet final, le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, a salué cette victoire sur sa page Facebook. « Que d’émotions ! Belle victoire acquise de haute lutte. Preuve que le travail sérieux et rigoureux paie toujours. Bravo les enfants ! Le pays entier est fier de vous. Au prochain défi », a écrit le président talon sur sa page Facebook juste à la fin du match ! », a-t-il écrit.