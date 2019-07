Le sélectionneur de la Guinée, Paul Put, s’est exprimé sur le prochain match de son équipe face à la sélection algérienne, demain. Le Belge dira :

« C’est l’une des meilleures équipes que j’ai vues jusqu’à présent. C’est une équipe complète avec tous les paramétrés dont ils ont besoin : la vitesse, les duels, la transmission et le talent. C’est une très bonne équipe, qui a inscrit six buts et qui n’a pas encaissé. Cela veut dire beaucoup de choses. ». Et d’enchaîner : « C’était important de se qualifier, on a tout fait pour passer le premier tour. Pour les 8es, on sait que ce sera dur. On va faire de notre mieux, car quand tu joues l’Algérie tous les joueurs doivent être à 200%. » Concernant le travail de Belmadi, Put dira : « Il a prouvé avec son équipe et je pense que tous les Algériens sont très fiers. Il développe un football total qu’on veut tous jouer. Ils ont aussi beaucoup de joueurs talentueux qui peuvent faire la différence à tout moment. ». S’exprimant sur l’absence de Naby Keita, le coach de 63 ans explique en outre : « Pour nous c’est un joueur clé, comme Salah avec l’Egypte, Mané avec le Sénégal ou Mahrez pour l’Algérie. Ce sont des joueurs importants, c’est dommage pour nous. On ne va pas se chercher des excuses. Ce sont les autres qui doivent se réveiller et montrer leurs qualités. ». Pour conclure, l’ancien entraîneur de l’USMA Alger dira :

« Le match doit se jouer comme quand j’étais sélectionneur du Burkina Faso, personne ne pensait qu’on allait arriver en finale. Tout est possible, mais il faut avoir de la chance aussi. On va voir dimanche. »