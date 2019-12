Comme Lionel Messi ou encore Andrés Iniesta, Pedro est issu de La Masia et a intégré l’équipe première du FC Barcelone à l’intersaison de 2008. Jusqu’en juin 2015 et son départ à Chelsea, l’international espagnol a collectionné les trophées avec le Barça en remportant 3 Ligues des champions notamment. Contrairement à Willian, piste du Barça, qui est aussi sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin prochain, Pedro ne souhaiterait pas spécialement rester chez les Blues. L’ailier espagnol se verrait bien quitter le centre de Londres pour retrouver la Catalogne et le FC Barcelone. « J’aimerais beaucoup revenir au Barça. Tout le monde sait ce que je ressens pour le club et c’est une option qui est là ». a confié Pedro à l’occasion d’un entretien accordé à l’émission Què t’hi jugues sur les ondes de la Cadena SER. Reste à savoir désormais si le FC Barcelone rapatriera Pedro, lui qui sera libre de tout contrat l’été prochain. Président du Barça, Josep Maria Bartomeu pourrait faire revenir un grand nom du club blaugrana s’il le souhaitait…