En marquant son 643e but avec le FC Barcelone face à Valence (2-2) samedi en championnat, Lionel Messi (33 ans, 13 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a égalé le record du nombre de buts marqués avec un seul club, qui était détenu jusqu'à présent par le seul Pelé. La légende brésilienne a rendu hommage à l'Argentin.«Quand ton coeur déborde d'amour, il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c'est d'aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais qu'il n'y a rien de mieux que l'endroit où on se sent chez soi. Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière à Barcelone. Les histoires comme la nôtre, d'amour pour le même club pendant si longtemps, seront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous admire beaucoup», a posté Pelé sur son compte Instagram.