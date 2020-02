La légende brésilienne Pelé a tenu à rassurer ses admirateurs après les récentes déclarations de son fils. Ce dernier avait affirmé récemment à Globoesporte que l’ancien attaquant de la Seleçao vivait «reclus» et souffrait «d’une certaine forme de dépression». «Merci pour vos prières et votre inquiétude. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année. J’ai des bons jours et d’autres moins bons, c’est normal chez les gens de mon âge. Je n’ai pas peur, je suis déterminé et j’ai confiance en moi», a indiqué le roi Pelé, vainqueur de trois Coupes du monde, dans un communiqué.