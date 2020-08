Battue sur le fil par le Paris Saint-Germain (1-2), mercredi dernier, en quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Atalanta revient sur terre après une saison exceptionnelle. Alors que la Dea, 3e de Série A, retrouvera la plus prestigieuse des compétitions européennes lors du prochain exercice, son président a fixé un objectif modeste. « Pensons d’abord à nous sauver. Plus que cela serait fantastique. Nous avons souffert pendant des années et notre objectif est de rester en Série A. C’est la réalité, ça a toujours été comme ça, a soutenu Antonio Percassi après la rencontre. Plusieurs joueurs seront courtisés, pas seulement Duvan Zapata. Nous ferons tout notre possible pour les conserver, à moins que les sommes en jeu ne soient impossibles à refuser. »