Cet été, Neymar était au cœur du mercato, mais c’est bien Kylian Mbappé qui pourrait être le protagoniste du prochain marché des transferts. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City seraient notamment sur les traces de l’international français, sous contrat jusqu’en 2022. À en croire les informations d’OK Diario, le PSG serait bien conscient du danger et souhaiterait prolonger le contrat de sa pépite française de deux années, permettant au principal intéressé de toucher un salaire pharaonique à hauteur de 50 millions d’euros par an. Des révélations qui n’effrayeraient pas Florentino Pérez. Selon les informations d’El Desmarque, les plans de Florentino Pérez n’auraient pas changé. Le président du Real Madrid rêverait toujours d’accueillir Kylian Mbappé en 2020 et serait même confiant pour une raison bien précise. En effet, l’Espagnol n’imaginerait pas le natif de Bondy prolonger son bail dans la capitale, une décision qui mettrait alors la direction du PSG dans l’embarras, compte tenu de la situation contractuelle de l’attaquant de 20 ans, et qui permettrait de ce fait aux Merengue de lancer leur offensive.