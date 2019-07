Le scénario semble être écrit à 90%. Désireux de quitter le Paris Saint-Germain après deux ans passés dans la capitale, Neymar n’a qu’une envie : rejouer sous le maillot du FC Barcelone. Pour ce faire, les Culés ont une stratégie bien définie et expliquée par tous les médias espagnols ce mercredi matin : laisser Paris et Neymar se crêper le chignon et débarquer au dernier moment en proposant plusieurs de ses joueurs sans avoir à débourser le moindre centime. Un plan bien rodé, d’autant que le Brésilien serait aujourd’hui entièrement convaincu de revenir au Camp Nou.

Cependant, le quotidien pro Barça, Sport, lâche un pavé dans la mare, hier matin, en annonçant que le Real Madrid pourrait bien bouleverser les plans blaugranas. Le journal précise toutefois que le président merengue Florentino Pérez n’a aucune intention d’avouer publiquement son intérêt pour le Parisien. Après avoir raté Neymar en 2013, Madrid serait donc disposé à revenir à la charge.

Les dirigeants espagnols ont-ils été tentés par l’initiative du PSG de leur proposer le Brésilien ? Cela peut paraître étonnant puisque la presse madrilène indiquait le mois dernier que la Casa Blanca avait passé son tour dans ce dossier. Florentino Pérez a-t-il revu son jugement ? Sport précise que le patron des Merengues a maintenu le contact avec le père du joueur jusqu’à la fin du mois de mai. Après ?

Silence radio entre les deux parties, faute d’accord salarial. Pas de quoi annoncer la fin de l’intérêt madrilène selon le média catalan. Pérez avancerait dans l’ombre et attendrait tout simplement que les tensions entre Paris et le Barça soient au maximum pour sauter sur l’occasion et profiter de ses bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi pour doubler Josep Maria Bartomeu. Le Barça serait déjà au courant du retour de flamme merengue, mais compterait sur le joueur pour refroidir les ardeurs du rival historique. Ardemment courtisé par la Casa Blanca durant l’été 2018, Neymar changera-t-il d’avis ? A priori, le Barça serait sa priorité, mais l’international auriverde nous a prouvé qu’il savait retourner sa veste en un éclair lorsqu’il s’agit de parler mercato. De plus, il convient de rappeler que le Real Madrid cherche déjà à vendre pour essayer de se payer Paul Pogba, après avoir déjà déboursé plus de 300 millions d’euros cet été. Et quand on sait combien coûte Neymar.