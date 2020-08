Si le héros du PSG pour ce quart de finale de Ligue des Champions se nomme Choupo-Moting, Neymar a lui aussi été incroyable. Devant, le Brésilien a tout fait alors que Mauro Icardi et Pablo Sarabia ont déçu. À chaque prise de balle, le joueur de Thomas Tuchel faisait d’énormes différences et cela a fini par payer. Désormais, Neymar espère aller au bout et enfin remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Entre les deux parties, l’histoire pourrait d’ailleurs continuer longtemps. En effet, après le match, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de sa volonté de conserver l’international auriverde encore très longtemps. Malgré cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi, Neymar fait toujours des émules en Espagne. Et cette fois, ce n’est pas au FC Barcelone, mais plutôt au Real Madrid qu’il est envoyé. Ainsi, sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol n’a pas hésité à interpeller Florentino Pérez : « Florentino, si le Barça ne veut pas de Neymar, recrute-le ! » De même, le journaliste Edu Aguirre a lui aussi fait part de son souhait de voir Neymar filer vers la Casa Blanca :

« J’espère que le Real Madrid va recruter Neymar. » Le Real Madrid écoutera-t-il ces conseils ?