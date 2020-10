Kylian Mbappé fait la Une du quotidien espagnol AS, hier matin. Le journal annonce que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a pris les choses en main pour le recrutement de l'attaquant du Paris Saint-Germain à l'été 2021. Une «signature stratégique qui ne se concrétisera que si aucune erreur n'est commise», indique le média, qui explique que le patron de la Maison Blanche va user de sa diplomatie auprès des dirigeants du PSG basés à Doha (Qatar) afin d'entamer des négociations pour un futur transfert XXL. AS rappelle que le Real est en avance sur ses concurrents dans ce dossier. Qui sont-ils? Liverpool, où Jürgen Klopp rêve d'attirer le natif de Bondy, et le FC Barcelone, où Victor Font, candidat à la présidence, veut faire du Français la tête d'affiche de son projet. Il a ainsi déjà approché la famille du Parisien pour lui faire part de son intérêt. Mais, dans ce dossier, les Merengue devront aussi composer avec la volonté du PSG de prolonger le contrat du Champion du monde, qui se termine en juin 2022.